طريقة احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية 2025

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أمس الاثنين، عن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، حتى الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات من هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المدون على شهادة النجاح.

ونستعرض خلال هذا التقرير طريقة احتساب المجموع الاعتباري للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية.

كيفية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأزهرية

يعد المجموع الاعتباري هو الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في المفاضلة بين طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد الخاصة.

وقد تم تحديد طريقة احتسابه بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص مع طلاب النظام الحديث للثانوية العامة المصرية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القسم العلمي

يتم احتساب المجموع الاعتباري للطالب على أساس مجموع المواد العربية + المواد الثقافية فقط، بعد استبعاد درجات المواد الشرعية. يُحوّل هذا المجموع إلى أساس 320 درجة (مثلما هو معمول به في النظام الحديث للثانوية العامة). تتم عملية التحويل وفق المعادلة الآتية:

مجموع المواد العربية + مجموع المواد الثقافية ×320÷440

ثانيًا: للقسم الأدبي:

يتم احتساب المجموع الاعتباري بنفس الطريقة، أي من خلال مجموع المواد العربية + المواد الثقافية بعد استبعاد درجات المواد الشرعية. يُحوّل المجموع إلى أساس 320 درجة أيضًا، لضمان توحيد معيار المفاضلة بين جميع الطلاب. وتكون المعادلة كما يلي:

مجموع المواد العربية + مجموع المواد الثقافية×320÷420

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.