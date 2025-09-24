قبل انتهاء التسجيل، قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية علمي وأدبي

تنتهي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2025، للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الإثنين الماضي، فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات من هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المدون على شهادة النجاح.

ونستعرض خلال هذا التقرير المعاهد الحكومية التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها علمي وأدبي.

معاهد تقبل طلاب الثانوية الأزهرية 2025

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

العالى للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

العالي سياحه وفنادق ٦ اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام شعبة إدارة الأعمال

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام أكتوبر

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام الشروق

أكاديمية أخبار اليوم ٦ أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم أكتوبر إعلام

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة ٦ أكتوبر

الجزيرة العالي تجارة المقطم

الجزيرة العالي للحاسب ونظم معلومات إدارية المقطم

الدلتا العالي خدمة اجتماعية المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

دراسات نوعية العريش

دراسات نوعية الجيزة

دراسات نوعية مصر الجديدة

دراسات نوعية رأس البر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وارشاد السياحي مصر جديدة

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي خدمة اجتماعية ٦ اكتوبر

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية ببورسعيد

العالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ

العالي خدمة اجتماعية القاهرة

العالي خدمة اجتماعية الإسكندرية

العالي خدمة اجتماعية دمنهور

العالي خدمة اجتماعية كفر صقر شرقية

العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

العالي للدراسات الأدبية كنج مربوط

العالي للدراسات المتطورة الهرم إعلام تجارة نظم

العالي للدراسات المتطورة القطامية تجارة نظم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للغات ٦ أكتوبر

العالي للغات أسوان

العالي للغات المنصورة

العالي للغات مصر الجديدة

العالي للعلوم الادارية ٦ اكتوبر

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

العالي للعلوم الإدارية بجناكليس البحيرة

العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية

العالي للسياحة والفنادق بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي للغات أسوان

العالي للغات بمصر الجديدة

العالي للغات بالمنصورة

العالي للغات 6 أكتوبر

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت إدارة نظم لغات

المدينة العالى للغات الدولية شبرامنت

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المعهد الكندى العالي للإدارة ٦ أكتوبر

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى شعبة محاسبة إدارة اعمال نظم معلومات

المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت

المعهد العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للغات بمصر جديدة

المعهد العالي للغات بالمنيا

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة الشرقية

المعهد العالي للعلوم الادارية بلقاس شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

المعهد العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالي للعلوم التجارية شعبة مالية العباسية

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي للحاسبات الآلية كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للحاسبات الآلية شعبة علوم الإدارة شبرا الخيمة

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج شعبة التجارة الإلكترونية

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات مدينة بدر

المعهد العالي للخدمة اجتماعية أسوان

المعهد العالي للخدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

المعهد العالي للخدمة اجتماعية القاهرة

المعهد العالي للخدمة اجتماعية الإسكندرية

المعهد العالي للخدمة اجتماعية دمنهور

المعهد العالي للخدمة اجتماعية كفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة اجتماعية كفر صقر شرقية

المعهد المصري الأكاديمية الإسكندرية إدارة

المعهد المصري الأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال

معهد الألسن العالي بمدينة نصر إدارة محاسبة تجارة خارجية نظم معلومات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة نظم معلومات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر تجارة إنجليزي

معهد الجزيرة العالى حاسب ونظم معلومات ادارية المقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة المحاسبة

معهد طيبة العالي لإدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة المعادي

معهد طيبة العالي شعبة نظم معلومات سقارة الهرم

معهد طيبة العالي نظم معلومات المعادي

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول شعبة ادارة نظم تسويق

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية ش ادارة اعمال محاسبة مالية نظم

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق الهرم

معهد القاهرة العالي لغات وترجمه فورية بالمقطم

معهد المنيا العالي للغات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال نظم

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة تسويق علوم مصرفية واستثمار نظم

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش علوم ادارية

معهد عالي خدمة اجتماعية أسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة

معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر صقر شرقية

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط



