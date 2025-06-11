مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلة في أسيوط

في هدوء عيدٍ لم يكتمل، وبينما كان الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ علم النفس بكلية التربية بـجامعة الأزهر، يستعد لقضاء عطلة العيد بين أهله وناسه في قريته التابعة لمركز الغنايم جنوب المحافظة، لم يكن يعلم أن تلك الساعات القليلة ستكون آخر محطات حياته.

شاب أربعيني، نذر عمره للعلم والمعرفة، وخصّص جهده لتوعية الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة من خلال عمله البحثي المرموق في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اختار أن يعود إلى جذوره لبضعة أيام، بعيدًا عن ضغوط العمل وهموم الحياة الأكاديمية.

رصاصة غدر أنهت حلم الأكاديمي.. مشاجرة عائلية تودي بحياة أستاذ بجامعة الأزهر في أسيوط

لكن المشهد انقلب فجأة..على قطعة أرض متنازع عليها بين الأقارب، نشبت مشادة كلامية، تدرجت سريعًا إلى اشتباك. توترت الأعصاب، وتطايرت الكلمات الحادة، قبل أن تُسحب الأسلحة ويعلو صوت الرصاص على صوت العقل.

رصاصة واحدة كانت كافية لتُسقط جسد الدكتور محمد عبد الحليم أرضًا، لم تنفعه خبرته العلمية، ولا مكانته الاجتماعية، ولا حتى رجاء والدته في العيد أن "يكون يومه كله سلام".. فسقط شهيدًا لحظة غضب، في مشهد لم يصدقه أهل القرية حين شاهدوا جثمانه ممددًا أمام أعينهم، بعدما غطّت دماؤه تراب المكان الذي تربى فيه.

أما على الأرض، فالمشهد كان أكثر إيلامًا أربعة من أشقاء الدكتور أُصيبوا في نفس المشاجرة، وأُلقي القبض على المتهمين، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، وسط حالة من الصدمة والذهول التي سادت القرية بأكملها.

بلاغ للشرطة وانتقال القوات

بدأت القصة عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط ضحايا، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض السيطرة الأمنية على موقع الحادث.

مصرع شاب وإصابة 4 في تبادل لإطلاق النار

وكشفت المعاينة والفحص الأولي عن وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أفراد من عائلة واحدة (أبناء عمومة)، وأسفرت عن مصرع "محمد.ع.ع" 35 عامًا، وإصابة كل من:"على ع. ع." 26 عامًا، "محمود ع. ع." 32 عامًا، "أحمد.ع.ع" 50 عامًا،"حسن أ. خ." 29 عامًا،تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مرصد الأزهر ينعى الباحث الدكتور محمد عبد الحليم: كان مثالًا للباحث المستنير وترك بصمات لا تُنسى في مكافحة التطرف

وبقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الزميل العزيز الدكتور محمد عبد الحليم، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث، الذي وافته المنية إثر حادث غادر أودى بحياته، في واقعة مؤلمة أوجعت قلوب زملائه ومحبيه داخل المرصد وخارجه.

وأكد المرصد في بيان رسمي، أن الفقيد الراحل كان أحد أبرز أعضائه، حيث تمتع خلال فترة عمله بالمرصد بإخلاص بالغ وتفانٍ في أداء مهامه، وقدم إسهامات بحثية وتوعوية كبيرة ساهمت في تعزيز جهود المرصد في محاربة الفكر المتطرف، وتحصين الشباب والناشئة من الوقوع في براثن الجماعات المنحرفة.

وأضاف البيان أن الدكتور محمد عبد الحليم كان مثالًا يُحتذى به في الجدية والانضباط العلمي، وتميز بعقله الواعي وفكره المستنير، وقد ترك بصمات طيبة في كل ما تولاه من ملفات ومشروعات، ستظل حاضرة في ذاكرة المرصد، وأثرًا باقٍ في سجل من سخروا علمهم لخدمة الوطن والدين والإنسانية.

واختتم مرصد الأزهر بيانه بالدعاء للفقيد، بأن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته في زمرة الصديقين والشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مستشهدًا بقول الله تعالى:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157].

شابًا خلوقًا، وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد عبد الحليم

من جانبه نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الحليم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف؛ الذي فاضت روحه إلى ربه إثر استهدافه بيد غدر آثمة.

والوزارة إذ تنعى الفقيدَ شابًا خلوقًا، وأستاذًا قديرًا، وأبًا رحيمًا، وباحثًا مُتميزًا؛ فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وإلى الأزهر الشريف، وإلى جميع الأوساط الأكاديمية والبحثية، عسى الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

بدورها تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كلية التربية بنين بالقاهرة في وفاة الدكتور «محمد عبد الحليم علي فراج»، عضو هيئة التدريس بالكلية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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