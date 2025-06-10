مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام وضُبط طرفاها.





تابعت وزارة الداخلية، مقطعى فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. بشأن نشوب مشاجرة بإحدى القرى بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام، مُعرضين حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة القوصية بأسيوط بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بإحدى القرى التابعة للمركز طرف أول (شقيقين "أحدهما مصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ") طرف ثان (عاملَين "أحدهما مصاب بطلق نارى بالظهر") بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية وقيام الطرف الثانى باستخدام عصا خشبية، محدثين الإصابات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ونقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وضٌبط بحوزة الطرف الأول (بندقية آلية "المستخدمة فى المشاجرة" وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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