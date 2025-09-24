إنجي علي وجاسيكا حسام الدين تقدمان حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب الليلة

تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي تستمر خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

ويُفتتح المهرجان على شاطئ البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بحضور عدد من قيادات وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، إلى جانب محافظة البحر الأحمر، وكوكبة من نجوم وصُنّاع السينما من مصر والعالم العربي والدولي.

يبدأ حفل الافتتاح بأوبريت "مصر.. الحضارة والتاريخ"، من كلمات الشاعر عمرو هشام، ألحان صبري جلال، توزيع عمرو العزبي، وغناء الفنان جلال غالي، يلي ذلك استعراضات فنية تقدّمها فرقة هشام فتحي للفنون الشعبية.

يقدّم الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين، ويتخلله تكريم لعدد من النجوم هم: غادة عادل، نيكول سابا، ومحمد ممدوح.

المسابقات والأفلام المشاركة

يتنافس في المهرجان هذا العام نحو 52 فيلمًا في مسابقات متعددة تشمل: الأفلام الطويلة، القصيرة، أفلام الطلبة، الجائزة الخضراء، وجائزة الفيلم السياحي.

لجان التحكيم

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة: يرأسها الموسيقار الكبير الدكتور راجح داوود، وتضم كلًا من:

الممثل الروسي دانيل تيابين

المخرج البحريني بسام الذوادي

المخرج الألماني مايكل فيتير

النجمة المصرية نرمين الفقي

مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة: تترأسها د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويشاركها في اللجنة:

المخرج الإيطالي باولو دوبييري

الممثل العراقي باسم قهار

مسابقة أفلام الطلبة: يرأسها المونتير الكبير د. يوسف الملاخ، وتضم:

الفنان إيهاب فهمي

الكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي

الأفلام المتنافسة – الأفلام الطويلة

تتنافس 9 أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، من أبرزها:

"شرارة" (كازاخستان) – إخراج باسكال تيسود – العرض العالمي الأول

"ولارب" (بولندا) – إخراج كورديان كيدزيلا – العرض الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا

"عار" (المكسيك) – إخراج ماجويل سلاجادو – العرض الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا

"ساعي البريد" (روسيا) – إخراج أندري رازنكوف – العرض الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا

"هجير" (السعودية) – إخراج سارة طالب – العرض الأول بمصر

"فتى الطيور" (جنوب أفريقيا/الولايات المتحدة) – إخراج جويل برادلي سوايسون – العرض العالمي الأول

"منزل" (أوزبكستان) – إخراج جامشيد مارزكلوف – العرض الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا

"سمسم" – إخراج سندس سميرات – العرض الدولي الأول

"موسكو كايرو" (مشترك: مصر – روسيا – الإمارات) – إخراج خالد مهران – العرض الدولي الأول

الأفلام القصيرة

تتنافس 22 فيلمًا قصيرًا من دول متعددة، منها:

"عودة إيناس" (المغرب)

"الأستاذ بينو" (أرمينيا)

"القطط" (صربيا/سويسرا)

"بيولا" (الهند)

"في خدمتك" (الولايات المتحدة)

"ليزا: الفصل الأخير" (كولومبيا)

"بلانشيت وثمانية سنتات" (فرنسا)

"الكمال الأحمر" (العراق)

"جوز" (البحرين)

"وتر" (الإمارات)

"حكاية أمل"، "عيادة كارو"، "البحث عن مأوى"، "كاتساروس"، "مين ضل عايش؟" (مصر)

"10 دقائق أصغر" (فلسطين)

"سطل" (اليمن)

"إلى أين ذهبت؟" (الأردن)

"حمولة" (عُمان)

يوم السينما الروسية

ينظم المهرجان بالتعاون مع شركة "روسكينو" – الجهة الروسية الرسمية للترويج للمحتوى السمعي البصري عالميًا – "يوم السينما الروسية"، ويضم خمسة أفلام:

"وظلت ترقص" – إخراج أوكسانا ديجتياريفا

"لا زالت المياه تجري في الأعماق" – إخراج يوري تشيتشكوف

"الأميرة الضفدع" – إخراج ألكسندر أميروف (فيلم افتتاح المهرجان)

"ساعي البريد" – إخراج أندري رازنكوف (مشارك في المسابقة الرسمية)

"طريق الشتاء" – إخراج يوري دوروخين

كما تُعقد ندوة حول السينما الروسية بمشاركة سينمائيين روس والقنصل الروسي بالغردقة، ويشارك أحد صناع الأفلام الروس في لجان التحكيم.

العروض والأنشطة

تُعرض أفلام المهرجان في كل من:

سينما جراند

مكتبة مصر العامة بالغردقة

عروض مسائية على الشاطئ في منتجع صن رايز

كما يتضمن البرنامج:

3 ندوات تكريمية للنجوم المكرمين

ندوة بعنوان "الإنتاج السينمائي العربي المشترك.. حلم أم واقع؟"

ندوة "شباب الدراما المصرية وأحلامهم السينمائية"

ندوة "السياحة والسينما.. علاقة تكامل أم تنافر؟"

ندوة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بعنوان "الغارمات والسينما"، يتخللها عرض لأفلام وثائقية عن القضية

ورش العمل

ينظم المهرجان عددًا من ورش العمل في كتابة السيناريو والإخراج، تُقام في مكتبة مصر العامة.

تحية لاسم المخرج الراحل سمير سيف

تشهد هذه الدورة عرضًا خاصًا لمشروع تخرج المخرج الكبير الراحل د. سمير سيف، تعقبه ندوة يشارك فيها عدد من رفقاء مسيرته السينمائية، أبرزهم:

المخرج عمر عبد العزيز

د. يوسف الملاخ

د. محمد العدل

الفنانة عبير صبري

الفنان أحمد وفيق

البوستر الرسمي من تصميم طالب جامعي

جاء البوستر الرسمي للدورة الثالثة من تصميم الطالب حازم محمود سيد بكلية الفنون الجميلة، الذي فاز في المسابقة التي نظمها المهرجان. ويمزج التصميم بين سحر البحر وجوهر السينما، حيث تظهر "بوبينة" الفيلم وهي تندمج مع الشعاب المرجانية، في إشارة رمزية إلى تحوّل الفن السابع في العصر الرقمي.

