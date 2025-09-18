مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة وعلى الحدود مع الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

استشهاد منفذ العملية ضد عناصر جيش الاحتلال

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت عند جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، والتي أسفرت عن استنفار أمني واسع في المنطقة.

إجراء جديد بالنسبة لشاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

وفي سياق متصل، كشفت التقارير أن شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة لن تكون خاضعة لإجراءات التفتيش الإسرائيلي المباشر، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الأردن، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة دخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.