تأجيل كلمة المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب هجوم بمسيرة على إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة، فضلا عن إصابة 3 جنود.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 ضباط في رفح

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إن الحدث الذي أدى إلى مقتل العسكريين وقع في حي الجنينة شرقي رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

