إيطاليا: منفتحون على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل

قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “منفتحون على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على السكان المدنيين”.



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي في بيانه: “ندعم فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتبنون مواقف غير مقبولة بشأن غزة والضفة الغربية”.

وبالأمس الأربعاء، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة لم تتخذ بعد موقفا نهائيا بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

خطط العقوبات على إسرائيل

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، في مؤتمر صحفي قائلا: "نحن على علم بخطط العقوبات. وتناقشها المفوضية (الأوروبية) منذ عدة أيام. وسيتم عرضها اليوم، ولم تتخذ الحكومة الألمانية قرارًا نهائيًا بشأنها بعد".

وحثت إسرائيل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على سحب اقتراح من شأنه الحد من العلاقات التجارية في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

الضغط من خلال العقوبات لن يجدي نفعا

وكتب وزير الخارجية للاحتلال جدعون ساعر في رسالة إلى فون دير لاين: "الضغط من خلال العقوبات لن يجدي نفعا".

ومن المقرر أن تناقش هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية، التي ترأسها، المبادرة التي أعلنت عنها خلال خطابها عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي.

وفي حالة الموافقة على هذا القرار، فإنه من شأنه تجميد الدعم الثنائي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، ووقف جميع المدفوعات، مع الحفاظ على التعاون مع جماعات المجتمع المدني ونصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في إسرائيل.

