الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يا عبدالملك سيأتي دورك، وزير جيش الاحتلال يتوعد زعيم الحوثيين

كاتس، فيتو
توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قائلا: "سيأتي دورك".

وكتب كاتس على حسابه عبر منصة «إكس»: "يا عبدالملك الحوثي، سيأتي دورك.. سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك"، متوعدًا بأن يتم استبدال شعار «الموت لإسرائيل» المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل في العاصمة اليمنية.

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان.

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات. 

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

الحوثيين اليمن عبدالملك الحوثي جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل العاصمة اليمنية

