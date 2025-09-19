يا عبدالملك سيأتي دورك، وزير جيش الاحتلال يتوعد زعيم الحوثيين

توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قائلا: "سيأتي دورك".

وكتب كاتس على حسابه عبر منصة «إكس»: "يا عبدالملك الحوثي، سيأتي دورك.. سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك"، متوعدًا بأن يتم استبدال شعار «الموت لإسرائيل» المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل في العاصمة اليمنية.

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان.

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.