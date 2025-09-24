شعبة الذهب: زيادة جديدة في أسعار المعدن الأصفر قريبا (فيديو)

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، موضحا أن ما حدث اليوم أو ما يقال عنه انخفاض فى أسعار الذهب ليس حقيقي ولكنها عملية تصحيح.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": " لو سعر الذهب 100 دولار وانخفض 20 دولار فهذا يطلق عليه تصحيح ولكن الانخفاض يكون 100 دولار فى سعر الأوقية".

وأضاف: "95% من أسباب ارتفاع أسعار الذهب فى مصر نتيجة ارتفاع السعر العالمي، وليس بسبب زيادة الطلب المحلي على شراء الذهب"، مؤكدا: "ننصح المواطنين بعدم بيع الذهب فى الفترة الحالية، إلا فى حالة واحدة وهى حالة الاحتياج المادي، ومن الأفضل هو الاحتفاظ بالذهب".

وعن توقعاته عن اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مع نهاية العام، وسيصل سعره الجرام لأسعار قياسية، خاصة وأن البنوك المركزية هى السبب فى ارتفاع اسعار الذهب، والصين على راس هذه البنوك لأنها بدأت فى الخروج من الأسهم والعقارات فى أمريكا وبدأت تشتري الذهب كبديل عن هذه الأسهم والعقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.