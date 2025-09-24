الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الذهب: زيادة جديدة في أسعار المعدن الأصفر قريبا (فيديو)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، موضحا أن ما حدث اليوم أو ما يقال عنه انخفاض فى أسعار الذهب ليس حقيقي ولكنها عملية تصحيح.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": " لو سعر الذهب 100 دولار وانخفض 20 دولار فهذا يطلق عليه تصحيح ولكن الانخفاض يكون 100 دولار فى سعر الأوقية".

 

وأضاف: "95% من أسباب ارتفاع أسعار الذهب فى مصر نتيجة ارتفاع السعر العالمي، وليس بسبب زيادة الطلب المحلي على شراء الذهب"، مؤكدا: "ننصح المواطنين بعدم بيع الذهب فى الفترة الحالية، إلا فى حالة واحدة وهى حالة الاحتياج المادي، ومن الأفضل هو الاحتفاظ بالذهب".

 

وعن توقعاته عن اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مع نهاية العام، وسيصل سعره الجرام لأسعار قياسية، خاصة وأن البنوك المركزية هى السبب فى ارتفاع اسعار الذهب، والصين على راس هذه البنوك لأنها بدأت فى الخروج من الأسهم والعقارات فى أمريكا وبدأت تشتري الذهب كبديل عن هذه الأسهم والعقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب انخفاض فى أسعار الذهب أسعار الذهب

مواد متعلقة

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads