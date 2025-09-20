1500 طالب يحيون العلم في احتفال جامعة بنها بأول أيام العام الدراسي (فيديو)

نظمت جامعة بنها احتفالية مميزة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، حيث شهد الحرم الجامعي إقامة ممر يضم 1500 طالب من مختلف الكليات، في أجواء مبهجة للاحتفاء باستقبال الطلاب الجدد.

وشهد الدكتور ناصر الحيزاوي رئيس جامعة بنها مراسم تحية العلم، أعقبها تقديم الطلاب عرضًا مسرحيًا وفقرات فنية تناولت أهمية العلم ودوره في بناء مستقبل الأجيال، وسط تفاعل كبير من الحضور

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا معتز الأمين المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على دعم روح الانتماء وتشجيع الطلاب على بدء عامهم الدراسي بطاقة إيجابية مليئة بالعطاء والإبداع.

وجّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة تهنئة إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب فيها عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح والتفوق.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: "أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم القلب النابض للجامعة، والأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات، ولا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم."

وأكد الجيزاوي أن الحياة الجامعية تجربة متكاملة وليست مجرد محاضرات وامتحانات، داعيًا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الموسيقية، باعتبارها وسيلة لصقل الشخصية وتنمية القدرات وبناء الصداقات.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس قائلًا: "أنتم مشاعل النور التي تضيء طريق طلابنا وتبنون بعطائكم المتواصل جيلًا واعيًا ومبدعًا." كما ثمّن دور الإداريين واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولين" الذين يعملون بإخلاص لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيدًا كذلك بجهود الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واختتم الدكتور ناصر الجيزاوي رسالته قائلًا: "فلنجعل جميعًا من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية. كل عام وجامعة بنها أكثر إشراقًا وتألقًا، وكل عام وأنتم بخير."

