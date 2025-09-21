الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره السعودي جهود إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات لغزة

ماركو روبيو، فيتو
ماركو روبيو، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى مباحثات مع نظيره السعودي، تناولت التطورات المرتبطة بالصراع في غزة.

جهود لإطلاق سراح الأسرى

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات ركزت على جهود إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى واشنطن في تحركاتها الدبلوماسية.

إدخال المساعدات إلى غزة

كما بحث الجانبان آليات تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.

تنسيق أمريكي–سعودي

أوضحت الخارجية الأمريكية أن اللقاء يأتي ضمن التنسيق المستمر بين واشنطن والرياض، بهدف دعم جهود الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التصعيد.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني اليوم الخميس: أريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن، والحرب في غزة قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهائها الآن.

 وأضاف ترامب:  الوضع في غزة من القضايا القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي السعودية الاسري غزة الاسري الإسرائيليين قطاع غزة الخارجية الأمريكية ترامب ماركو روبيو

مواد متعلقة

50 دولارا للرأس، قائد ميليشيا في غزة يعلن عن مكافأة لاغتيال عناصر حماس وإلقاء جثثهم للكلاب

ترامب: الحرب في غزة قد تستمر لعقود

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads