وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره السعودي جهود إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى مباحثات مع نظيره السعودي، تناولت التطورات المرتبطة بالصراع في غزة.

جهود لإطلاق سراح الأسرى

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات ركزت على جهود إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى واشنطن في تحركاتها الدبلوماسية.

إدخال المساعدات إلى غزة

كما بحث الجانبان آليات تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.

تنسيق أمريكي–سعودي

أوضحت الخارجية الأمريكية أن اللقاء يأتي ضمن التنسيق المستمر بين واشنطن والرياض، بهدف دعم جهود الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التصعيد.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني اليوم الخميس: أريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن، والحرب في غزة قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهائها الآن.

وأضاف ترامب: الوضع في غزة من القضايا القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر.

