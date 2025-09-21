الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار وقع بموقف سيارات تابع لملهى ليلي بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.


مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا 


ووفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة إنديانابوليس، فقد تلقى رجال الشرطة بلاغا حوالي الساعة الثانية فجرا يفيد بوقوع إطلاق نار في منطقة شارع شور تيراس، وعند وصولهم عثروا على خمسة مصابين بطلقات نارية.


وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع في موقف السيارات التابع للملهى الليلي.

ونُقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أعلنت الوفاة الفورية لشخصين في مكان الحادث.

كما اتجه اثنان آخران من المصابين بأنفسهم إلى نقطة الإسعاف، حيث توجه أحدهما إلى مستشفى قريب بينما ذهب الآخر إلى مركز إطفاء مجاور.

ولم تعلن الشرطة حتى اللحظة أي معلومات عن هوية المشتبه بهم أو دوافع الحادث، لكنها أكدت أن إطلاق النار أعقب مشاجرة وقعت في الملهى. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة.

أمريكا حادث اطلاق نار ملهي ليلي

خدمات

