مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة أسطول الصمود

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الهجوم على أسطول الصمود، إن الهجوم على إيصال المساعدات لغزة تفوق التصور.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الهجوم على أسطول الصمود: لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة الأسطول.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب أن تتوقف مثل هذه الاعتداءات فورا.

وقبل وقت سابق، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الصهيوني الذي استهدف سفن أسطول الصمود المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وكان الهجوم قد تم بطائرات مسيرة في خرق وانتهاك جديد وسافر لكل الأعراف والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم بمباركة أمريكية.

كما حملت الحركة العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول الصمود الذين خاطروا بحياتهم استجابة للضمير الحر والأخلاق والقيم الإنسانية التي ينتهكها الصهاينة بكل تغطرس في غزة المحاصرة.

وأعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الأربعاء، أنه رصد 13 انفجارًا وتشويشًا واسعًا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، فيما ألقت مسيرات أجساما مجهولة على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

وأفاد أسطول الصمود العالمي بأنه رصد 13 انفجارًا وتشويشًا واسعًا في الاتصالات على متن قوارب، مشيرا إلى أن أكثر من 15 طائرة مسيرة حلقت فوق قارب "ألما" خلال 24 ساعة.

وأكد الأسطول أن أجساما مجهولة أسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في البحر المتوسط.

ولفتت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى تعرض سفينتي "يولارا" و"أوهوايلا" لإطلاق مقذوفات قابلة للاشتعال، فيما سمع دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية بالقرب من سفينة "دير ياسين".

وشدد أسطول الصمود العالمي على أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، معتبرا أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن تل أبيب "لن تسمح للأسطول المتجه إلى غزة بخرق الحصار البحري أو دخول منطقة قتالية نشطة"، معتبرة أن تنظيم الرحلة يخدم أغراض حركة حماس، وأن السماح للسفن بالدخول يشكل خرقا للقانون وشروط الأمن.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة، وقد أكد منظمو الأسطول، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

ومنعت إسرائيل محاولتين سابقتين لنشطاء للوصول إلى غزة بحرا في يونيو ويوليو الماضيين.

