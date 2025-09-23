وزير التعليم العالي يتواصل مع معيد "آداب سوهاج" ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عقب رصد إدارة الإعلام بالوزارة، لمشكلة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المعيد، وطمأنه على إنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالجامعة.

وتواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن التقرير الطبي لهيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، بخصوص المعيد المذكور، وتم الاتفاق خلال الاتصال على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي الدعم الكامل للمعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه، بما يمكنه من استكمال الإجراءات الصحية اللازمة لاستلام العمل، على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل.

وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع المعيد، وطمأنه أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتخذ كافة ما يلزم من إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

