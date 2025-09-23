الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يتواصل مع معيد "آداب سوهاج" ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عقب رصد إدارة الإعلام بالوزارة، لمشكلة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المعيد، وطمأنه على إنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالجامعة.

وتواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن التقرير الطبي لهيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، بخصوص المعيد المذكور، وتم الاتفاق خلال الاتصال على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي الدعم الكامل للمعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه، بما يمكنه من استكمال الإجراءات الصحية اللازمة لاستلام العمل، على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل.

وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  مع المعيد، وطمأنه أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتخذ كافة ما يلزم من إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التأمين الصحي البحث العلمي رئيس مجلس الوزراء مستشفى سوهاج الجامعي نائب رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول "جراحات المناظير المتقدمة"

مصر وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

وزير الطيران المدني يشارك في اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو

وزير التعليم العالي يشهد توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعتي المستقبل وكورك الأيرلندية

لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، آخر فرصة للتقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات

آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعات الحكومية

مطارا الغردقة والإسكندرية يحصدان جوائز الاستدامة الإفريقية

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الرابط الرسمي

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads