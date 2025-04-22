اتحاد المصارعة يرشح عبد اللطيف منيع لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية

المصارعة، قرر مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، اختيار عبد اللطيف منيع، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في استاد القاهرة.

ويمتلك عبد اللطيف منيع سجلا مميزا من الإنجازات والنجاحات، وشارك ضمن بعثة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

غيابات مؤثرة في منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد المصارعة، عن استبعاد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، من المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو المقبل بالمغرب.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب لن يشارك في منافسات البطولة الأفريقية بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

كما يغيب عن قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية أيضا: مؤمن ربيع ومصطفى جبر وعمرو رضا وسمر حمزة وندى مدني.

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