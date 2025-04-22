الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد المصارعة يرشح عبد اللطيف منيع لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية

عبد اللطيف منيع،
عبد اللطيف منيع، فيتو

المصارعة، قرر مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، اختيار عبد اللطيف منيع، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في استاد القاهرة.

ويمتلك عبد اللطيف منيع سجلا مميزا من الإنجازات والنجاحات، وشارك ضمن بعثة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

 

غيابات مؤثرة في منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد المصارعة، عن استبعاد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، من المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو المقبل بالمغرب.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب لن يشارك في منافسات البطولة الأفريقية بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

كما يغيب عن قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية أيضا: مؤمن ربيع ومصطفى جبر وعمرو رضا وسمر حمزة وندى مدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصارعة اتحاد المصارعة عبد اللطيف منيع اللجنة الأولمبية محمد إبراهيم كيشو أولمبياد طوكيو 2020

مواد متعلقة

المصارعة، كيشو يغيب عن البطولة الأفريقية بالمغرب

أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 52 الشهيد الرفاعي

عبد الرحمن أشرف يحصد البرونزية بطولة المصارعة تحت 15 سنة لنادي الأولمبي
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية