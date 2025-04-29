منتخب المصارعة الرومانية يحصد كأس البطولة الأفريقية للناشئين

المصارعة، توج المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، بكأس البطولة الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحصد المنتخب الوطني كأس البطولة الأفريقية للرومانية، بـ7 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات منتخب المصارعة الرومانية كالتالي:

محمد عماد - ذهبية وزن 48 كجم (تحت 17 عاما)

يوسف الرفاعي - ذهبية وزن 51 كجم (تحت 17 عاما)

ياسين حسني - ذهبية وزن 80 كجم (تحت 17 عاما)

يوسف وليد - ذهبية وزن 92 كجم - (تحت 17 عاما)

عصام إبراهيم - ذهبية وزن فوق 110 كجم (تحت 17 عاما)

أحمد محمد - فضية وزن 50 كجم (تحت 17 عاما)

محمد عبد الباري - فضية وزن 55 كجم (تحت 17 عاما)

وتتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.