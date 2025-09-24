المشاط: نهتم بالشراكة مع اليابان لتطوير وسائل النقل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الجانب الياباني تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، وتعزيزا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.

وأضافت المشاط بعد توقيع الاتفاقية، أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك على هامش توقيع مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، بينما وقع اتفاق تمويل الشريحة الرابعة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).



وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم امتدادا لمسيرة نجاح بدأت مع الشرائح الثلاث السابقة من التعاون في الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، فقد مثّلت كل مرحلة من هذه المراحل خطوة راسخة نحو تحقيق نظام نقل حديث وآمن وفعّال، يحوّل الرؤية تدريجيًا إلى واقع ملموس، ويستجيب للاحتياجات الملحة لمواطنينا.

تطوير قطاع النقل واللوجستيات في مصر

وأشارت إلى رؤية الدولة واهتمامها بتطوير قطاع النقل واللوجستيات في مصر من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفة أن مشروعات مترو الأنفاق تأتي ضمن جهود أوسع في مصر لتطوير البنية التحتية من أجل زيادة التنافسية في الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تعمل مصر على تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأكدت أن التمويل من أجل التنمية يعد قاسما مشتركا في مختلف الخطط التنموية، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على دفع التمويل من أجل التنمية بما يضمن الاتساق بين والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

