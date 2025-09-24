كامل الوزير: شبكة مترو الأنفاق تشكل العمود الفقري لحركة النقل داخل القاهرة الكبرى

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: إن توقيع مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تجسد عمق العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

شبكة خطوط مترو الأنفاق

وأضاف الوزير، بعد توقيع الاتفاقية، أن شبكة خطوط مترو الأنفاق تشكل العمود الفقري لحركة النقل داخل القاهرة الكبرى، ويعد الخط الرابع للمترو أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الحضري الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تشمل استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة الآمنة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالى أطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 46,5 كم وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الخط السادس للمترو، وتم مؤخرًا افتتاح آخر مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الثالثة والرابعة ) وتشغيل الخط للجمهور بطول 42 كم، ويتبقى له المرحلة الخامسة ليصل إلى مطار القاهرة ويكتمل الخط الجدوى الاقتصادية منه.

وجاء ذلك خلال توقيع مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

أهم وسائل النقل الجماعي

وأشار الوزير إلى أن الخط الرابع للمترو يعتبر هو أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة وسوف يربط الخط بين قلب القاهرة التاريخية والمنطقة الأثرية بالجيزة حيث الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يُسهم في دعم الحركة السياحية، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري عن المحاور الرئيسية. ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1,5 مليون راكب يوميا.

وتابع: كما يتم التنفيذ على 4 مراحل كالتالي (المرحلة الأولى (حدائق الأشجار - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية - 1 سطحية) وتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح)، (المرحلة الثانية ( الفسطاط - مدينة نصر - الرحاب ) بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) وتتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة)، (المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) بطول 16.3 كم وهي مرحلة هامة جدا وبتنفيذها يتحقق الربط مع السادس من أكتوبر ، المرحلة الرابعة (الرحاب - محطة مطار العاصمة) بطول 38.7 كم ويتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) في محطة مطار العاصمة.

وأشار، إلى أن المشروع قد حظي بدعم كبير من الجانب الياباني عبر مؤسسة الجايكا.وانه في هذا الإطار أود الإشارة إلى أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من الخط وتقديم التمويل اللازم سواءً للأعمال الاستشارية أو أعمال التنفيذ لهذه المرحلة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق الجدوى الاقتصادية للخط.

وأكد الوزير أن ما نشهده اليوم لا يُعد مجرد توقيع اتفاقيات تمويل، بل هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وترسيـخ لشراكة استراتيجية عميقة مع دولة اليابان الصديقة في مجال البنية التحتية والنقل ونحن في وزارة النقل، نؤكد التزامنا التام بتسريع وتيرة العمل، وضمان أن يخرج هذا المشروع إلى النور في أقرب وقت، ليخدم المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال النقل الأخضر الحديث والمستدام والصديق للبيئة، مؤكدا أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون علامة مضيئة جديدة في مسيرة العلاقات المصرية اليابانية، وخطوة كبرى نحو مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

