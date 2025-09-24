رئيس مجلس الشورى الإيراني: حزب الله لا يزال قويًّا وخطة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن حزب الله في لبنان لا يزال قويًّا، كاشفًا أن خطة حركة حماس في 7 أكتوبر كانت سرية، ونفذتها الحركة من دون علم إيران أو حزب الله.

حماس تحركت بشكل مستقل وبخطة سرية تماما في عملية 7 أكتوبر

وأضاف رئيس المجلس التشريعي “حماس تحركت بشكل مستقل وبخطة سرية تماما في عملية 7 أكتوبر ودون علم إيران أو حتى حزب الله في لبنان، ومن الخطأ تماما الاعتقاد بأن هذه العملية كانت لعبة إسرائيلية”.

وشدد قاليباف على أن “حزب الله أكثر حيوية وعزيمة من أي وقت مضى، ولا يزال الحزب قويًّا”، وتساءل: "إذا كان حزب الله قد هزم، فلماذا لا يزال العدو يسعى للتفاوض معه ونزع سلاحه؟".

دعم إيران لجماعات المقاومة هو دفاع عن الأمن القومي الإيراني

وتابع قاليباف: “خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضى، تفاجأنا بمقتل قادتنا واستهداف الرادارات وهذه كانت نقطة ضعفنا ويجب دراستها، ودعم إيران لجماعات المقاومة هو دفاع عن الأمن القومي الإيراني”.

وأردف: "لو كنا في سوريا اليوم لما حدث الهجوم الأخير للنظام الصهيوني على إيران بالتأكيد، وكنا سنواجه هذا النظام هناك".

وأضاف: "بعد عملية الوعد الصادق 3، يعلم العدو أنه إذا لم نقف في وجه النظام الصهيوني في الجولان، فسيتقدم هذا النظام حتى جلولاء في كردستان العراق، على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإيرانية".

أسباب تأخر عملية "الوعد الصادق 2"،

وفي هذا الصدد أوضح قاليباف أسباب تأخر عملية "الوعد الصادق 2"، مشيرا إلى أن "التأخير يعود إلى أمور فنية وتكتيكية، حيث سعينا جاهدين لمنع تكرار حوادث مماثلة لما حدث لأجهزة النداء (البيجرز) في الصواريخ الإيرانية".

وأكد قاليباف أن الادعاء الإسرائيلي بشأن تدمير "50% من منصات الإطلاق" هو ادعاء كاذب.

وأكد أن "وضع إيران الدفاعي والهجومي والقوة النارية في المجالين التكتيكي والتقني اليوم جيد للغاية، وإذا عاود العدو الهجوم، فستكون عملية "الوعد الصادق 4" أقوى وأكثر دقة من عملية "الوعد الصادق 3".



