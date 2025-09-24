الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في الأردن 4.8% خلال 8 أشهر

المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية في الأردن

صعد الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4.8% ليصل إلى 115.3 نقطة مئوية، مقابل 110 نقاط في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع عدد من المحاصيل، أبرزها الفلفل الحار، والفلفل الحلو الأخضر، والموز، والتي شكلت أهميتها النسبية 35.8%. 

وشـهد معدل الرقم القياسي انخفاضًا لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها، البطاطا والفلفل الحلو الملون والباذنجان وبأهمية نسبية بلغت 64.2%. 

تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتجين

وبحسب التقرير الشهري، فقد تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرقم القياسي لعدد من المحاصيل أهمها: البندورة والفلفل الحلو الملون والتين، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها ما نسبته 56.1%.

وفي المقابل ارتفع الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها: الملفوف الأبيض والجريب فروت والفلفل الحار، حيث بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها 43.9%.

وعلى أساس شهري، ومقارنة بشهر يوليو الماضي انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل التي شكلت أهميتها النسبية 55.8% وأهمها: التمور، الجوافة والعنب، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل أهمها: الزهرة، الجزر، الكوسا وبأهمية نسبية بلغت 44.2%.

ارتفاع التضخم في الأردن

ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.86% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وبحسب التقرير بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال الفترة الماضية 112.60 نقطة مقابل 110.54 نقطة للفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي بنسبة 1.32% مقارنة مع الشهر نفسه من 2024، فيما سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.21% عند مقارنته بشهر يوليو السابق، ليصل إلى 112.63 نقطة مقابل 112.87 نقطة.

ملك الأردن: نسعى لحل أزمة غزة ولا نريد صراعًا جديدا بالضفة الغربية

الإحصاء: 13.5% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2025

وأوضح التقرير أن ارتفاع التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى جاء مدفوعًا بزيادة أسعار مجموعة من السلع، أبرزها الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 20.09%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.58%، والفواكه والمكسرات بنسبة 8.42%، إضافة إلى الشاي والبن والكاكاو بنسبة 8.41%، والتوابل ومحسنات الطعام بنسبة 5.17%.

