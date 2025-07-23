الإحصاء: 13.5% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025، وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـم القياسي لصناعة المشروبات 613.43 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيــــث بلــــغ 435.31 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خــلال شــهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلـغ 129.81 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 35.03 ٪ وذلك لزيادة الطلب على المنتج.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خــــلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلــــغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض إنتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهــــر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حــيــث بــــلـــغ 64.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض إنتاج حديد التسليح.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.