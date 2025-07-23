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اقتصاد

الإحصاء: 13.5% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر  الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو  2025، وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو  2025 (أولـي) مقابل  116.50 خلال  شهر  أبريل  2025 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  13.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
• بلـــغ الرقـم القياسي لصناعة المشروبات 613.43 خلال  شـهـر مايو  2025  مقـارنة  بشـهـر أبريل 2025 حيــــث  بلــــغ  435.31 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خــلال شــهـر مايو  2025  مقـارنة  بشهـر  أبريل  2025 حيـث بـلـغ  129.81  بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا  35.03 ٪ وذلك  لزيادة الطلب على  المنتج.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
• بلــــغ الــرقــــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية  143.93 خــــلال شهــر مايو  2025 مقــارنة بشــهــر أبريل  2025 حيــث بلــــغ  144.44  بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا    0.35 ٪ وذلك لانخفاض إنتاج بعض المنتجات  الموسمية مثل السكر.

• بلغ الرقم القياسي  لصناعة  الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهــــر مايو  2025  مقــارنـة  بشــهر  أبريل  2025  حــيــث بــــلـــغ  64.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك  لانخفاض إنتاج حديد التسليح.

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وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القيـاسي لصناعة المشـروبات

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