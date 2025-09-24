الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل عديله في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة قتل زوج شقيقة زوجته “عديله” في أحد شوارع الشرابية، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، لمحكمة الجنايات.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الجريمة، وذلك بسبب معايرة عديله له بشرب المخدرات، مشيرا إلى أن المجني عليه كان دائم اصطناع المشاكل بينه وبين زوجته بنقل كلام لها ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية،  تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها على طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته فأسقطه غارقا في دمائه قتيلا.
 

تفاصيل الواقعة


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا يفيد بمقتل شاب في منطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من التحريات الأولية أن عديل الضحية هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

جهود المباحث
 

كثف رجال المباحث من جهودهم لسماع أقوال شهود العيان، واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشرابية غرفة عمليات النجدة منطقة الشرابية النيابة العامة

مواد متعلقة

اعترافات اللحظات الأخيرة، المتهم بقتل وإصابة ابنتيه بالإسكندرية يشرح جريمته

تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره في الأميرية

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads