حوادث

تجديد حبس عاطل قتل "عديله" في الشرابية

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل زوج شقيقة زوجته “عديله” في أحد شوارع الشرابية، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الجريمة، وذلك بسبب معايرة عديله له بشرب المخدرات، مشيرا إلى أن المجني عليه كان دائم اصطناع المشاكل بينه وبين زوجته بنقل كلام لها ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية،  تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها على طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته فأسقطه غارقا في دمائه قتيلا.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا يفيد بمقتل شاب في منطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من التحريات الأولية أن عديل الضحية هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

جهود المباحث

كثف رجال المباحث من جهودهم لسماع أقوال شهود العيان، واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

