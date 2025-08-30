تجديد حبس عاطل قتل "عديله" في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل زوج شقيقة زوجته “عديله” في أحد شوارع الشرابية، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الجريمة، وذلك بسبب معايرة عديله له بشرب المخدرات، مشيرا إلى أن المجني عليه كان دائم اصطناع المشاكل بينه وبين زوجته بنقل كلام لها ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها على طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته فأسقطه غارقا في دمائه قتيلا.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا يفيد بمقتل شاب في منطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من التحريات الأولية أن عديل الضحية هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

جهود المباحث

كثف رجال المباحث من جهودهم لسماع أقوال شهود العيان، واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.