تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره في الأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الأميرية تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره بدائرة قسم شرطة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم: إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ورش المياه بالشارع.

وأضاف المتهم أنه والمجني عليه تبادلا الشتائم ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب بعصا حديدية على الثاني فأسقطه غارقا في دمائه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها شابا في العقد الثالث من العمر مصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها الأول على التعدي على الثاني بالضرب بآلة حديدية فأسطقه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

