اعترافات اللحظات الأخيرة، المهتم بقتل وإصابة ابنتيه بالإسكندرية يشرح جريمته

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أفضى الأب المتهم بقتل ابنته الكبرى، وشروعه في قتل الصغرى بمحافظة الأسكندرية، بتفاصيل جريمته قبل أن تفيض روحه أثر تسديد عدة طعنات لنفسه تحت تأثير المخدرات.

تفاصيل مقتل طفلة وإصابة أخري علي يد والدهما

وقال الأب: أنه كان على خلاف مع زوجته منذ شهر أغسطس من عام 2024، وترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده في مسكن خاص به، وحاول التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد، لكن زوجته امتنعت عن إعطائه حقوقه الشرعية دون سبب.


وأضاف، أنه بتاريخ الواقعة الموافق 20/9/2025 حضرت إليه ابنتاه المجني عليهما الاولى " رويدا "16 سنة والثانية " رقية "10 سنوات" لاستلام الاخيرة الحقيبة المدرسية التي اشتراها لها وحال حضورهن تواصل مع والدتهم، وأخطرها أنه قد احتجز المجني عليهما داخل مسكنها وأصر على حضورها إليه لشدة احتياجه كزوج لها.

وبرفضها الحضور هددها بقتل ابنتيهما فلم تلتفت لتهديداته، وقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ وقام بالتعدي بداية على نجلته الكبرى بطعن في الرقبة، وبمحاولتها الهرب تجاه الباب الخاص بالشقة السكنية لاحقها حتى انهال عليها طعنا بذات السكين بجروح طعنية أخرى حتى خارت قواها وسقطت أرضًا.

وحيث أن نجلته الصغرى كانت تترجاه ليترك ابنته الكبرى فقام بملاحقتها هي الأخرى حتى أمسك بها بجوار السرير الكائن بغرفة النوم، وانهال عليها طعنا بالسكين في رقبتها، فأحدث إصابتها إلا أنها فرت منه هاربة، فقام بملاحقتها حتى امسك بها ثانية بمدخل المطبخ متابعا التعدي عليها حتى هربت منه، لتستنجد بأحد الجيران، فقام بمحاولة إنهاء حياته آنذاك عن طريق طعن نفسه عدة طعنات في مواضع مختلفة من صدره وعنقه وبطنه، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متاثرا بإصابته.

الاسكندرية العامرية النيابة

