السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الفيوم: تسليم 9410 رؤوس جاموس للأسر الأولى بالرعاية

تسليم رؤوس الجاموس،
تسليم رؤوس الجاموس، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم،  أنها سلمت 9410 رؤوس ماشية بقرى ومراكز محافظة الفيوم  بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية منذ بدء العمل بهذا المشروع.

إعلانات للأسر المستفيدة

ويتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، فيتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وتتم المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وتوفير المتابعة الطبية  لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، لأنها تعتبر مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم، وتختار الجمعية الشريكة الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالفيوم.

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب إلى 573 أسرة بالمجان خلال الشهر الجاري

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماعي التعاون مع الجهات التنفيذية الطب البيطري بالفيوم جمعيات الخير مؤسسات المجتمع المدني مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم

مواد متعلقة

ساخرون، حكاوي زمان.. موسولينى‭ ‬وتشرشل‭ ‬وسر‭ ‬عزوف‭ ‬بشارة‭ ‬واكيم‭ ‬عن‭ ‬الزواج

بعد موافقة النواب عليها، ننشر 102 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

معلومات الوزراء: توقعات لنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل إلى 4.5 % خلال 2025.. ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال العام الجديد.. وزيادة ملحوظة للاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads