تضامن الفيوم: تسليم 9410 رؤوس جاموس للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنها سلمت 9410 رؤوس ماشية بقرى ومراكز محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية منذ بدء العمل بهذا المشروع.

إعلانات للأسر المستفيدة

ويتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، فيتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وتتم المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وتوفير المتابعة الطبية لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، لأنها تعتبر مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم، وتختار الجمعية الشريكة الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالفيوم.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

