مجلس جامعة الريادة يناقش استعدادات العام الدراسي ويوافق علي لوائح الكليات الجديدة

عقد مجلس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة اجتماعه الحادي عشر، لمناقشة عدد من الموضوعات.

اجتماع مجلس جامعة الريادة

واستعرض الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة أمام المجلس تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات والمراكز المختلفة.

وأطلع حجازي المجلس علي موافقة مجلس الوزراء علي إضافة 3 كليات جديدة للجامعة هي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة والفنون والتصميم، كما وافق المجلس علي اللوائح الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة للكليات الجديدة الثلاثة ورفعها الي المجلس الاعلي للجامعات.

استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بجامعة الريادة

وناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 -2026 من حيث إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المواد المشتركة التي تدرس في الكليات وتوجيه الإرشاد الأكاديمي للطلاب وتقديم الدعم والإرشاد لهم وتهيئتهم لاختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

واقر المجلس الخريطة الدراسية وخطة الانشطة الطلابية المقترحة للعام الجامعي التي قدمها مجلس شئون الطلاب، واطلع المجلس علي نظام المنح المقدمة لأبناء الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة والطلاب المتفوقين من مدارس ستيم ومؤسسة مصر الخير والمتعافين من مرضي السرطان بـ مستشفي 57357.

واستعرض رئيس الجامعة التقرير السنوي الذي أعده قطاع شئون الدراسات العليا حول البحوث المنشورة دوليا في العام الجامعي السابق، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تكثيف الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمى وزيادة النشر العلمى الدولى فى المجلات والدوريات المفهرسة عالميا.

أشاد المجلس بافتتاح عيادة العلاج الطبيعي التي تضم أحدث الأجهزة لتقديم الخدمات العلاجية بأسعار زهيدة لأهالي مدينة السادات وقري محافظة المنوفية.

كما أشاد المجلس بمشاركة كلية طب الفم والأسنان بالجامعة في المسابقة العلمية للمؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر والفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص التشريح الوصفي للأسنان (Dental Anatomy) بعد منافسة قوية مع طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.



ودعا المجلس عمداء الكليات علي التعاون في تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة، مما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة في تقديم تعليم متميز

