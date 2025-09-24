الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو متداول يقود لضبط شخصين متعاطين يستقلان عربة كارو بالجيزة

ضبط شخصين متعاطين
ضبط شخصين متعاطين يستقلان عربة كارو، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضبط عاملين متعاطين، ظهرا بعربة "كارو" في فيديو متداول بالجيزة.

 رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يستقلان عربة "كارو" في حالة عدم اتزان بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

 

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو – عاملان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم – وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا أيضًا بتعاطيهما المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدائرة قسم شرطة الوراق المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية محافظة الجيزة مقطع الفيديو قسم شرطة الوراق قسم شرطة كشف ملابسات شرطة الوراق

مواد متعلقة

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم

ضبط عاطلين روجا موادا مخدرة بمنطقة بولاق الدكرور

ضبط سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل صورة متداولة لشخصين يحملان أسلحة بمنشأة ناصر

ضبط أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

9 سيدات و5 رجال، ضبط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية بالتجمع

حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع لإنتاج الأعلاف المغشوشة فى البحيرة

ضبط 17 شخصا يستغلون الأطفال في التسول بالقاهرة

الأكثر قراءة

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads