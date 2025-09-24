فيديو متداول يقود لضبط شخصين متعاطين يستقلان عربة كارو بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضبط عاملين متعاطين، ظهرا بعربة "كارو" في فيديو متداول بالجيزة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يستقلان عربة "كارو" في حالة عدم اتزان بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو – عاملان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم – وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا أيضًا بتعاطيهما المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

