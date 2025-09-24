ضبط عاطل رفع سلاحا أبيض ودرعا حديديا في فيديو متداول بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل رفع سلاحا أبيض ودرعا حديديا في فيديو متداول بالإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو متداول يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاحًا أبيض ودرعًا حديديًا ويقوم بالتلويح بهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو – عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم – وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والدرع الحديدي المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.