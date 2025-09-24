الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ضبط عاطل رفع سلاحا أبيض ودرعا حديديا في فيديو متداول بالإسكندرية

ضبط عاطل رفع سلاح
ضبط عاطل رفع سلاح أبيض ودرع حديدي بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل رفع سلاحا أبيض ودرعا حديديا في فيديو متداول بالإسكندرية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو متداول يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاحًا أبيض ودرعًا حديديًا ويقوم بالتلويح بهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو – عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم – وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والدرع الحديدي المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

