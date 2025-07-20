أخبار مصر اليوم: وزير التعليم يكشف معايير التنسيق المعمول بها بالثانوية العامة والبكالوريا.. وظائف جديدة بـ المونوريل.. أول تعليق من وزيرة التنمية المحلية بعد تكليفها بمهام وزيرة البيئة

اخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن معايير التنسيق المعمول بها في نظام الثانوية العامة هي نفس قواعد التنسيق التي تُطبق على طلبة البكالوريا دون أي تمييز، سواء في الكليات النظرية أو العملية ولا وجود لفصل بين النظامين عند الدخول إلى الجامعات.

استقالة وزيرة البيئة، أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة، عن اعتزازها بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليفها للقيام بمهام وزير البيئة مؤقتًا، بالإضافة إلى مهام منصبها كوزيرة للتنمية المحلية، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.

عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الأزهر وأعضاء من هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى عدد من أساتذة جامعة الأزهر، يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير الرواق الأزهري، وتلبية احتياجات الدارسين.

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، خبرا جيدا للسودانيين العائدين لذويهم، وذلك في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الإجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتوقع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بنهاية العام الجاري، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها بسبب الاضطرابات الإقليمية في البحر الأحمر.

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض الخبير في الشأن التعليمي: إن عمليات مراجعة أوراق امتحانات الثانوية العامة تجري حاليًا بعد انتهاء التصحيح، مشيرًا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها إما منتصف الأسبوع المقبل أو بنهايته.

نشرت الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق مجموعة انفوجرافات تستعرض فيها الوظئف المتاحة بمونوريل القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.