أسامة ربيع يوجه بدراسة شاملة لمخطط تطوير شركة ترسانة السويس البحرية

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تفقد ترسانة السويس

في مستهل الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة شركة ترسانة السويس البحرية، للوقوف على سير العمل ومتابعة مستجدات نشاط الإصلاحات الخارجية بالشركة حيث تفقد أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدتين SEA LADY وKRITI Vll على الحوض الجاف والمقرر إتمامها نهاية الشهر الجاري.

يلائم الحوض الجاف بالشركة عمل الإصلاحات للسفن متوسطة الحجم بحمولة ٨ آلاف طن، ويبلغ طول الحوض ١٤٠ مترا، وعرضه ٢٠ مترا، وهو مزود بعدد ٢ ونش جانبي حمولة رفع ١٠ أطنان، و١٥ طنا.

متابعة أعمال الصيانة

كما تابع الفريق ربيع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على القزق الرافع الميكانيكي والذي يتسع لرفع خمس وحدات بحرية في ذات الوقت، حيث تتم عليه حاليا أعمال الإصلاح لثلاث صالات بحرية تابعة للهيئة. كما استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من المهندس حازم فرغلي رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمليات الإصلاح التي تتم على الحوض العائم حمولة 55 ألف طن، حيث قاربت أعمال الصيانة للسفينة"الحرية" على الانتهاء، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال الإصلاح لكل من السفينة "سيف الخليج" التي ترفع علم السعودية، والوحدة GOODAL التي ترفع علم سنغافورة.

الالتزام بالمخطط الزمني

وجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في إتمام أعمال الصيانة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة لكسب ثقة العملاء.

ثم اطلع الفريق أسامة ربيع على مخطط تطوير شركة ترسانة السويس البحرية حيث استعرض كل من: المهندس أشرف أنور مدير إدارة الشركات، واللواء أسامة فتحي مستشار رئيس الهيئة لتطوير الترسانات، الخطط المقترحة للتطوير والجدوى الفنية والاقتصادية لكل منها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية إجراء دراسة وافية وشاملة لكافة المقترحات المقدمة ومراعاة تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات وإمكانيات الشركة العريقة وتوظيفها على النحو الأمثل لمواكبة متطلبات السوق وتعزيز المكانة التنافسية للشركة.

وخلال جولته، حرص رئيس الهيئة على الاستماع لاحتياجات ومتطلبات عمال ومهندسي الشركة، مشيدا بجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالشركة، وحثهم على إتقان العمل واستمرار العمل الجاد وعدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف خطط البناء والتنمية.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لمستشفى هيئة قناة السويس ببورتوفيق، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة وأسرهم في المحافظة، وشملت الجولة تفقد قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بالإضافة إلى جناح العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي.

وخلال زيارته، حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى المرضى والمترددين على المستشفي والتعرف على انطباعاتهم ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

كما تعرف رئيس الهيئة على المستجدات الخاصة بتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث أوضحت الأستاذة حنان محمد محسن مديرة إدارة الخدمات انتهاء أعمال التجهيزات اللازمة من أجهزة طبية ومعدات بالتوازي مع العمل على توفير الأطقم الطبية وأطقم التمريض اللازمة تمهيدا لتشغيل القسم بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفى كما أصدر تعليماته بافتتاح مجمع العيادات الجديدة بمنطقة حوض الدرس في أقرب وقت ممكن بما يمكن معه استيعاب احتياجات المرضى، كما أكد على ضرورة تحويل حالات الجراحة الحرجة لمستشفى نمرة ٦ بالإسماعيلية لإجراء التدخل الطبي اللازم.

