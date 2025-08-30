السبت 30 أغسطس 2025
الجودو، عبدالله حمدي يودع بطولة العالم للناشئين من الدور الثاني

عبدالله حمدي لاعب
عبدالله حمدي لاعب منتخب الجودو، فيتو

الجودو، ودع عبدالله حمدي لاعب المنتخب الوطني للجودو، منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا ببلغاريا، من الدور الثاني.

وخسر عبدالله حمدي لاعب المنتخب الوطني أمام لاعب منتخب كازاخستان في الدور الثاني من بطولة العالم، ليودع المنافسات مبكرا.

ووصل عبدالله حمدي لاعب منتخب مصر إلى الدور الثاني بعد الفوز على لاعب منتخب صربيا بيتار نوفاكوفيتش في الدور الأول.

وكان يوسف السيد لاعب المنتخب الوطني للجودو، قد ودع أيضا منافسات البطولة مبكرا من الدور الثاني، بعد الخسارة أمام  لاعب منتخب بلغاريا المصنف 278 على العالم.

وشارك منتخب الجودو في منافسات بطولة العالم للناشئين بفريق يضم كلا من، يوسف السيد في وزن 66 كجم، وعبدالله حمدي في وزن +90 كجم.

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة بـ14 لاعبا ولاعبة.

