بطلة مسرحية سقوط حر: عملنا عرضين في يوم واحد لاستيعاب أعداد الجمهور

قالت سوزي الشيخ، إحدى أبطال مسرحية سقوط حر، إنها عملت مذيعة لمدة أربع سنوات قبل أن تلتحق بأكاديمية الفنون، وهو حلم راودها منذ أن كانت صغيرة، وهي في الوقت الراهن تقوم بالدراسات العليا.



تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلة: حالفني الحظ في العمل في أعمال مهمة مثل مسلسل تحت الوصاية وسوق الكانتو، بالإضافة إلى فيلم جبل الحريم.

مخرج المسرحية

ولفتت إلى أن مخرج العمل كان حريصًا على الاستفادة من قرب الجمهور من الممثلين، إذ شُكّلت القاعة بطريقة تجعل الجمهور جزءًا من المحاكمة، كهيئة محلفين تراقب وتشارك وتنفعِل مع مسار القصة. هذا التداخل خلق حالة حيوية تجعل المشاهد يشعر أنه ليس مجرد متلقٍ، لأنها قصة حميمية تمس الجميع.



واصلت: هذا أعجب الجمهور جدًا، وخلق لنا أزمة في عدد الكراسي، لأن الجمهور التونسي كان ذواقًا وكان حريصًا على أن يكون جزءًا من تلك الفكرة، وكان هناك ضغط جماهيري كبير، فعرضنا مرتين في اليوم نفسه، وكلتا الحفلتين شهدتا إقبالًا كبيرًا.

في نفس السياق علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حصول مسرحية سقوط حر على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دور أحمد أبو زيد كأفضل ممثل.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: سعيد بأبطال المسرحية وما قاموا به، فهذا ينبئ بأن مصر لن تنضب من أجيال المبدعين، حيث سافر هؤلاء الشباب إلى مهرجان قرطاج المسرحي، وهو من أصعب المهرجانات وأهمها على مستوى العالم، ورفعوا اسم مصر، وحصلوا على أول جائزة في تاريخ المهرجان، وهي جائزة أفضل ممثل لأحمد أبو زيد، المصري الأول الذي يحصل عليها.

