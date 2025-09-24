الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-9 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم  الأربعاء طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 32 نهارًا و20 درجة  ليلًا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

رياضة البحيرة تعقد ندوة حول التثقيف السياسي بمركز شباب بويط بالرحمانية

ضبط سائق أجرة تعدى على سيدة ورفع الأجرة المقررة في البحيرة

البحيرة تكثف حملاتها لتحصين الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من السعار

الأكثر قراءة

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة

لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة (فيديو)

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

أول تعليق من شقيق أنغام على حفلها التاريخي بمسرح رويال ألبرت هول في لندن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads