محافظات

رياضة البحيرة تعقد ندوة حول التثقيف السياسي بمركز شباب بويط بالرحمانية

مديرية الشباب بالبحيرة
مديرية الشباب بالبحيرة تقدم ندوة حول التثقيف السياسي، فيتو

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة،أمس الإثنين، ندوة توعوية حول التثقيف السياسي بمركز شباب بويط إدارة شباب الرحمانية.

 

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب، ورزق عبد الونيس مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

 

تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية والفهم الصحيح للنظام السياسي والديمقراطي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية تجاه وطنه.

وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من البرامج التثقيفية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الفكرية والقيادية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

 

وحضر الندوة عدد من الشباب والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المحاضرون مفاهيم أساسية في التثقيف السياسي، ودور الشباب في الحياة العامة، وآليات المشاركة الإيجابية في المجتمع.

