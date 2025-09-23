الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حار رطب نهارا، الأرصاد الجوية تعلن طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المقرر أن يكون الطقس حارا رطبا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38
 

 

