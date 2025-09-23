الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رياضة

ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بهدف إيزاك في الشوط الأول

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك

تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون من أجل إراحته، بقرار من المدرب آرني سلوت.

سيطر ليفربول على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على مرمى ساوثهامبتون، فيما كانت الفرص الأخطر من نصيب ساوثهامبتون من خلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

وفي الدقيقة 42، أهدر ساوثهامبتون فرصة ذهبية للتقدم، بعد اصطدام كرة آدم أرمسترونج في العارصة.

وفي الدقيقة 43، رد ليفربول بخطف هدجف التقدم عن طريق أليكسندر إيزاك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

جاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فريمبونج، جو جوميز، جيوفاني ليوني، آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، نيوني، كورتيس جونز، فيديريكو كييزا، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: ريو نجوموها.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من فريدي وودمان، ميلوس كيركيز، برادلي، هوجو إيكتيكي، ويليامز، جوردون، موريسون، دانس.

 

نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي 

فيما توج الهولندي رايان جرافنبيرخ، لاعب وسط ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب أدائه الرائع في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

أفضل لاعب بالجولة الخامسة

وسجل جرافنبيرخ هدفًا وصنع آخر ليساهم بشكل مباشر في فوز "الريدز" على إيفرتون ليحصد إشادة كبيرة من جماهير الفريق وخبراء الكرة الإنجليزية الذين اعتبروا ظهوره أحد أبرز نقاط القوة في كتيبة المدرب أرني سلوت.

وبفضل هذا الأداء المميز، أكد النجم الهولندي أنه صفقة رابحة لليفربول، وقد يكون أحد أعمدة خط الوسط الأساسية في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

