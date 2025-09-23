الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الأوقاف: انطلاق 945 قافلة دعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" غدًا (فيديو)

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم  وزارة الأوقاف، انطلاق 945 قافلة دعوية غدا الأربعاء على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع أكثر من 15 جهة معنية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الديني السليم.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن القوافل الدعوية ستجوب المدن والقرى والمناطق النائية لتوصيل رسالة الأزهر ووزارة الأوقاف في تصحيح السلوكيات وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، لافتًا إلى أن هذه القوافل تمثل امتدادًا لجهود الدولة في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على إشراك نخبة من العلماء والدعاة المتخصصين في هذه القوافل، لتقديم محتوى علمي رصين يناسب جميع الفئات العمرية، ويستهدف بالأساس فئة الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

 

