وزير العدل يشارك في إطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"

شارك المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اليوم الأحد، فى مبادرة “صحح مفاهيمك” والتى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية رئيس مجلس الوزراء.

تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومى للمواطن.

وتأتى مشاركة وزير العدل انطلاقا من دور الوزارة فى تعزيز القيم المجتمعية ومناهضة السلوكيات الخاطئة ومعالجة القضايا التى تمس الاسرة المصرية.

