تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

أطلق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مبادرة "صحح مفاهيمك" من داخل مكتبة مصر العامة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاء ذلك بالتزامن مع الإطلاق الشعبي للمبادرة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

مشاركة واسعة من القيادات

شهد حفل الإطلاق بالمحافظة حضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، بجانب لفيف من الأئمة والواعظات ومنسقي اتحاد "بشبابها".

كلمة المحافظ

أعرب محافظ دمياط عن سعادته بتزامن إطلاق المبادرة مع الإعلان الرسمي عنها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل تعاونًا وثيقًا بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة الأئمة والشباب، في إطار الدور الوطني المشترك لمؤسسات الدولة لنشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

محافظ دمياط يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع الأوقاف والشباب والرياضة

محاور المبادرة

أشاد المحافظ بالمحاور الأساسية للمبادرة التي ترتكز على التوعية المجتمعية عبر المحاضرات وخطب الجمعة والحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي للشائعات والانحرافات الفكرية، وترسيخ قيم السماحة والاعتدال داخل المجتمع.

خطة عمل ممتدة لعام كامل

أعلن المحافظ أن المبادرة ستستمر لمدة عام كامل، على أن يتم تقييم نتائجها لاحقًا لقياس ما تحقق من أهداف في نشر الوعي الصحيح وبناء التنمية البشرية والمجتمعية. كما تم خلال الفاعلية فتح باب الحوار مع الأئمة والشباب حول محاور المبادرة وآليات توضيح المفاهيم الخاطئة وتصحيح السلوكيات السلبية.

استهداف الشباب والمرأة

أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والجامعات لإعداد جداول زيارات ميدانية تستهدف تجمعات الشباب والنشء، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة والواعظات والرائدات الريفيات في المبادرة نظرًا لأثرهن الكبير في توعية المرأة باعتبارها الأساس في بناء الأسرة والمجتمع.

