موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم 6 أكتوبر المقبل، موعدا لسفر الفريق إلى المغرب، من أجل مواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن طائرة خاصة صباح يوم 6 أكتوبر، على أن يتم تحديد ساعة السفر، بعد وصول إخطار رسمي من الفيفا بالتأكيد على إقامة مباراة مصر وجيبوتي في المغرب يوم 8 أكتوبر

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخطره بإقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وهو الملعب الذي اختاره المنتخب الجيبوتي لاستضافة مباراته أمام مصر.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

موعد الأجندة الدولية للفيفا بشهر أكتوبر

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد الأجندة الدولية القادمة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبلين، والتي ستشهد الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.