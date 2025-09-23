الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، تشكيل فريقه أمام نظيره حرس الحدود، على إستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتشيًا بعد الفوز في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، حيث تسعى كتيبة عماد النحاس للفوز علي حرس الحدود ومواصلة الانتصارات وحصد دفعة معنوية، قبل لقاء القمة أمام الزمالك. 

بينما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام سموحة بهدف دون رد.   

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

