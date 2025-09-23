الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غارات الاحتلال تستهدف كل أنحاء قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قالت أولغا تشيرفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة، إنه لا مكان للنازحين في جنوب القطاع.


وأوضحت أن الغارات تستهدف كل أنحاء القطاع، ويجب الوصول إلى مئات الآلاف بمدينة غزة والشمال.


وتابعت: هناك نقص في المواد الأساسية خصوصا الغذاء، وكذلك نقص في ضروريات الحياة الأساسية كالمأوى والغذاء.

 

طرق آمنة للمرضى والجرحى

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلن أن استمرار تدمير المرافق الصحية في مدينة غزة سيؤدي إلى مزيد من الوفيات ويُرهق المستشفيات المكتظة جنوبا.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: لا طرق آمنة تمكن المرضى والجرحى من الوصول إلى جميع المرافق والمستشفيات.

وكانت أفادت مصادر في مستشفيات غزة، امس الاثنين،  باستشهاد 37 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 30 في  مدينة غزة.

وفي وقت سابق  من، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 26 فلسطينيا في القطاع بنيران جيش الاحتلال بينهم 22 في مدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون. 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادهانوم جيبريسوس الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الوضع في قطاع غزة

مواد متعلقة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

تحرك دولي لدعم مبادرة الدنمارك لعلاج مرضى غزة بمستشفيات الضفة الغربية

قناة عبرية تسلط الضوء على خطة ترامب المرتقبة لإنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads