مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غارات الاحتلال تستهدف كل أنحاء قطاع غزة

قالت أولغا تشيرفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة، إنه لا مكان للنازحين في جنوب القطاع.



وأوضحت أن الغارات تستهدف كل أنحاء القطاع، ويجب الوصول إلى مئات الآلاف بمدينة غزة والشمال.



وتابعت: هناك نقص في المواد الأساسية خصوصا الغذاء، وكذلك نقص في ضروريات الحياة الأساسية كالمأوى والغذاء.

طرق آمنة للمرضى والجرحى

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلن أن استمرار تدمير المرافق الصحية في مدينة غزة سيؤدي إلى مزيد من الوفيات ويُرهق المستشفيات المكتظة جنوبا.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: لا طرق آمنة تمكن المرضى والجرحى من الوصول إلى جميع المرافق والمستشفيات.

وكانت أفادت مصادر في مستشفيات غزة، امس الاثنين، باستشهاد 37 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 30 في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 26 فلسطينيا في القطاع بنيران جيش الاحتلال بينهم 22 في مدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.

