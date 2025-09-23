الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وفد من جامعة الأزهر يلتقي برئيس هيئة النيابة الإدارية 

 ضم الوفد كُلًا من: الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور ذكري عبدالرازق  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله النجار  عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة فريدة محمد علي - عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤف عيوش أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بتولّيه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

