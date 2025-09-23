منتخب الشباب يغادر كوينتيرو بعد جولة ترويجية إلى سانتياجو استعدادا للمونديال

غادرت بعثة منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، مدينة كوينتيرو غرب تشيلي على سواحل المحيط الهادئ، متوجها إلى مدينة سانتياجو مقر إقامة مباريات المنتخب فى كأس العالم، المقرر أن تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل ؛ ويلعب الفراعنة ضمن مجموعة تضم: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.



ختام معسكر منتخب الشباب بمدينة كوينترو

جاء ذلك بعد ختام معسكر منتخب الشباب الوطني فى مدينة كوينتيرو والذى استمر عشرة أيام وتخلله مباراتان وديتان أمام سان لويس وهو فريق فى الدورى التشيلي وانتهت بفوز مصر بخمسة أهداف نظيفة ؛ وأمام منتخب نيو كاليدونيا والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة.

مكاسب معسكر مدينة كوينترو

جاء المعسكر فى كوينتيرو نموذجيا من كل الوجوه وعزز من ايجابياته المعنويات العالية التي يخوض بها اللاعبون تدريباتهم وروح الحب والتعاون التي تسود أفراد البعثة والالتزام والانضباط والرغبة الواضحة لدي الجميع فى السعي نحو تحقيق الأفضل فى كأس العالم للشباب.

وقبل مغادرتهم منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامه نبيه المدير الفني اللاعبين جولة ترفيهية قاموا خلالها بالمشي علي سواحل المحيط الهادئ بجوار فندق الإقامة رفقة الجهاز الفني واستمرت الجولة نحو ساعة ونصف وكانت فرصة جيدة لتجديد طاقة اللاعبين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.