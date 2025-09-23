الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يغادر كوينتيرو بعد جولة ترويجية إلى سانتياجو استعدادا للمونديال

بعثة منتخب الشباب
بعثة منتخب الشباب في تشيلي، فيتو

غادرت بعثة منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، مدينة كوينتيرو غرب تشيلي على سواحل المحيط الهادئ، متوجها إلى مدينة سانتياجو مقر إقامة مباريات المنتخب فى كأس العالم، المقرر أن تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل ؛ ويلعب الفراعنة ضمن مجموعة تضم: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.
 

ختام معسكر منتخب الشباب بمدينة كوينترو

جاء ذلك بعد ختام معسكر منتخب الشباب الوطني فى مدينة كوينتيرو والذى استمر عشرة أيام وتخلله مباراتان وديتان أمام سان لويس وهو فريق فى الدورى التشيلي وانتهت بفوز مصر بخمسة أهداف نظيفة ؛ وأمام منتخب نيو كاليدونيا والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة.

مكاسب معسكر مدينة كوينترو

جاء المعسكر فى كوينتيرو نموذجيا من كل الوجوه وعزز من ايجابياته المعنويات العالية التي يخوض بها اللاعبون تدريباتهم وروح الحب والتعاون التي تسود أفراد البعثة والالتزام والانضباط والرغبة الواضحة لدي الجميع فى السعي نحو تحقيق الأفضل فى كأس العالم للشباب.

وقبل مغادرتهم منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامه نبيه المدير الفني اللاعبين جولة ترفيهية قاموا خلالها بالمشي علي سواحل المحيط الهادئ بجوار فندق الإقامة رفقة الجهاز الفني واستمرت الجولة نحو ساعة ونصف وكانت فرصة جيدة لتجديد طاقة اللاعبين 

منتخب الشباب معسكر منتخب الشباب منتخب نيو كاليدونيا كاس العالم للشباب أسامة نبيه سان لويس مدينة كوينتيرو غرب تشيلي مدينة سانتياجو

