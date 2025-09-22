الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

استعدادا للمونديال، أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة نيو كاليدونيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد  2005، تشكيلة الفريق التي سيبدأ بها مواجهة منتخب نيو كاليدونيا، المقرر انطلاقها في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة استعدادا للمونديال

تشكيل منتخب مصر

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيو كاليدونيا بتشكيل مكون من:عبد المنعم تامر - احمد عابدين - بوستنجي - أحمد نائل - مهاب سامي - تيبو جبريال - كباكا - سليم طلب - بيبو - حامد عبد الله - محمد هيثم

موعد مباراة شباب مصر أمام كاليدونيا الجديدة

تقام المباراة الودية الدولية لـمنتخب الشباب المصري أمام نيو كاليدونيا، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثالثة مساء بتوقيت تشيلي.

وتأتي المباراة خلال معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو الذي  يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري وهي فى آخر بروفة للفراعنة  استعدادا إلى كأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب يفوز على سان لويس التشيلي

وكان المنتخب فاز بخمسة أهداف نظيفة على  الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان لويس التشيلي أمس الأول  .

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

تقام مباراة منتخب الشباب أمام الكمبيوتر الياباني يوم السبت المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي 

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني  للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

