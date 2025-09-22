الإثنين 22 سبتمبر 2025
منتخب الشباب يواجه كاليدونيا الجديدة في ختام تحضيراته لمونديال تشيلي

منتخب مصر تحت 20
منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، نظيره نيو كاليدونيا خلال معسكره الجاري في تشيلي والذي انتظم فيه منذ أسبوع.

 

موعد مباراة شباب مصر أمام كاليدونيا الجديدة

تقام المباراة الودية الدولية لـمنتخب الشباب المصري أمام نيو كاليدونيا، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثالثة مساء بتوقيت تشيلي.

وتأتي المباراة خلال معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو الذي  يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري وهي فى آخر بروفة للفراعنة  استعدادا إلى كأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب بمعسكر تشيلي، فيتو
منتخب الشباب يفوز على سان لويس التشيلي

وكان المنتخب قد فاز بخمسة أهداف نظيفة على  الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان لويس التشيلي أمس الأول  .

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

تقام مباراة منتخب الشباب أمام الكمبيوتر الياباني يوم السبت المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي 

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني  للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

