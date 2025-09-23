الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز وتحديدا أون تايم سبورت 1.

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.