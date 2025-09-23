الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 (مكرر)، الصادر في 20 سبتمبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 511 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة شرق العاصمة "
ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديد "تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة شرق العاصمة " تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المستقبل بالهايكستب - محافظـة القـاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
وجاء في القرار "لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل اسـتكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الـوزير المخـتص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقـداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنـشاء صندوق رعايـة المبتكرين والنوابغ، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المـصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين مـن الطلاب.
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سـنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خـلال فتـرة لا تجـاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
 

 

 

قرار جمهوري بتخصيص أراضي لصالح هيئة التنمية الصناعية

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

